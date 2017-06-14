Расул Мирзаев проведёт следующий бой в августе

Известный российский боец ММА Расул Мирзаев проведёт свой следующий поединок в августе текущего года против грузинского бойца Левана Макашвили, от которого потерпел поражение в ноябре 2016-го, сообщает издание «Известия».



«Я набрал неплохую форму и готов выйти на ринг. Я постоянно тренируюсь, провожу по два занятия в день. Хочу поскорее вернуться в клетку и показать свой лучший бой. Мои соперники по весовой категории расслабились, поверили в себя, и я покажу им, кто настоящий чемпион. Бой против Макашвили будет для меня особенным. Я уступил в первой встрече и теперь жажду взять реванш и доказать своим болельщикам, что это поражение было случайностью. Леван — отличный боец и достойный соперник, но на этот раз я буду работать в привычном для себя стиле и добьюсь нужного результата», — прокомментировал грядущее возвращение Мирзаев.



Расул был вынужден взять паузу в карьере после нападения, совершённого на него в ночь на 31 декабря. На Мирзаева напали в его собственной квартире трое человек, вооружённые травматическим пистолетом и бейсбольной битой. После нападения боец был отправлен в тяжёлом состоянии в больницу.