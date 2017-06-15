Бой Мейвезер — Макгрегор официально подтверждён на 26 августа

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший и чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор официально подтвердили проведение поединка. Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Встреча пройдёт на арене MGM Grand.

Переговоры о проведении боксёрского поединка между Мейвезером и Макгрегором шли давно, но не приводили к результату. Несколько дней назад стало известно, что компания Мейвезера зарезервировала арену в Лас-Вегасе на 26 августа, но позже эту информацию опровергли. Теперь оба бойца подтвердили факт поединка в социальных сетях.

Отметим, что Макгрегор выложил афишу боя в «Инстаграме», где вместо Мейвезера-младшего изображён его отец Флойд Мейвезер-старший.