ФБР не будет подавать жалобу из-за отказа Кушиташвили во въезде на Украину

Российская федерация бокса (ФБР) не планирует подавать жалобу в международные спортивные инстанции в связи с отказом российскому боксёру Георгию Кушиташвили во въезде на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв.



14 июня на территорию Украины не была допущена российская делегация, в составе которой на чемпионат Европы направлялся Кушиташвили. Россиянам отказали во въезде из-за того, что ранее они посещали Крым без согласования с Киевом. Чемпионат Европы будет проходить в Харькове с 16 по 26 июня.



«Не вижу смысла подавать жалобу. Главное, чтобы такое больше не повторилось. Наша задача — завоёвывать медали, а не судиться. Сейчас надо готовиться к чемпионату мира», — заявил Кремлёв в эфире канала «Россия 24».