Экс-боец UFC Хаг впал в кому после поражения нокаутом

Бывший боец тяжёлого дивизиона UFC Тим Хаг впал в кому после нокаута в боксёрском поединке. Во время боя с Адамом Брейдвудом Хаг дважды оказывался на полу прежде, чем попал в нокаут. В раздевалке боец потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии комы. Через два часа медики объявили, что мозг Хага умер.

Поединок прошёл 16 июня в Эдмонтоне. По последним данным, Хаг всё ещё находится в критическом состоянии, сообщает Larry Brown Sports.

34-летний Хаг восемь раз попадал в нокаут, выступая в боях смешанного стиля.

Видео с нокаутом Хага можно посмотреть в "Твиттере".