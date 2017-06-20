Альварес: я побью Сондерса одной рукой и с закрытыми глазами

Мексиканский боксёр Сауль Альварес уверен в том, что без проблем победит чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, если им доведётся встретиться на ринге. Ранее Сондерс неоднократно говорил о желании сразиться с победителем боя между Альваресом и чемпионом IBF/IBO/WBA/WBO Геннадием Головкиным, запланированного на 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Я даже не рассматриваю Сондерса в качестве оппонента. Ему нужно сбросить некоторое количество веса перед тем, как он сможет хотя бы думать о поединке с одним из нас. Тем не менее я могу вам пообещать, что если мы будем драться, я могу побить его с одной рукой за спиной и с закрытыми глазами», — цитирует Альвареса BoxingScene.