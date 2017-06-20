Корнилов: в профессиональном боксе назрели перемены

Известный российский менеджер Вадим Корнилов считает, что скандальное поражение Сергея Ковалёва от чемпиона IBF/WBA/WBO Андре Уорда в матче-реванше, состоявшемся 17 июня в Лас-Вегасе, свидетельствует о том, что в профессиональном боксе назрела необходимость перемен.



«На самом деле несправедливость против Сергея сыграла основную роль ещё в первом бою. Всё, что происходило дальше, уже было результатом этой несправедливости. Политика и судьи ввели Ковалёва в позицию, из которой он должен был выходить, забирать своё обратно и что-то доказывать. Хотя ещё в первом бою он всем и всё доказал.



Я, наверное, всегда буду вспоминать бой Проводникова и Брэдли, в котором американец упал два раза на настил ринга от одного удара, а рефери даже на засчитал нокдаун. Теперь я не забуду и то, как Тони Уикс остановил один из самых главных боев последнего десятилетия после двух ударов ниже пояса и даже не рискнул отсчитывать нокдаун.



Профессиональному боксу в США уже много лет, и вся эта политика — большая часть всего механизма. Все же я думаю, что пора что-то менять, нужны новые идеи, люди и организации. Объединив усилия, можно создать достаточно влияния для того, чтобы боксёры могли выходить в ринг на равных условиях и чувствовать уверенность не только в себе, но и в общих политических условиях и обстоятельствах», — цитирует Корнилова Allboxing.