Роуч: бой с Хорном — идеальная возможность для Пакьяо, чтобы победить нокаутом

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, заявил, что грядущий бой его подопечного с Джеффом Хорном станет возможностью для филиппинца одержать победу нокаутом впервые за почти восемь лет.

«Я бы очень хотел, чтобы к Мэнни вернулся инстинкт убийцы. Я знаю, что мы не выигрывали нокаутом долгое время, и Библия стала одной из причин этого. Но суть в том, что люди любят нокауты, и Мэнни уже потерял очень много своих фанатов именно из-за того, что давно не выигрывал нокаутом. Я думаю, ему пора вернуться к этому, и встреча с Хорном — идеальная возможность, чтобы победить досрочно.

Мэнни — отличный продукт, когда он нокаутирует людей. Я знаю, что он может это делать вновь. Для этого мне нужно нажать нужную кнопку, и тогда он взорвётся», — приводит слова Роуча BoxingScene.

Встреча между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном пройдёт 2 июля в Брисбене (Австралия).