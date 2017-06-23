Мичков: ничего сложного Митрион как боец для Емельяненко не представляет

Российский тренер Александр Мичков, неоднократно работавший с Фёдором Емельяненко, считает, что американец Мэтт Митрион как боец не представляет собой никакой загадки для россиянина. 24 июня в Нью-Йорке Емельяненко предстоит сразиться с Митрионом в рамках турнира Bellator 180.



«Фёдор готовился в Голландии, я его не видел. Митрион, конечно, по зубам Федору, ничего сложного там нет. Фёдор и быстрее, и пожёстче, и более обучен в ударной технике. Если со здоровьем всё нормально, то всё должно быть в порядке», — цитирует Мичкова «Р-Спорт».