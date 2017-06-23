Уайлдер хочет в течение года объединить в своих руках все чемпионские пояса

Цель чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера состоит в том, чтобы в течение года объединить в своих руках все чемпионские пояса. Об этом сообщил один из менеджеров американца Джей Диз.



«Мы не знаем, кто будет следующим соперником. Всё, чего мы хотим, — это крупнейшие бои. Я был бы рад всем предложениям, которые позволяют нам объединить титулы. Если это не будет представляться возможным, я бы хотел добиться крупнейших боёв из возможных. Я бы хотел, чтобы через 12 месяцев Уайлдер был единственным чемпионом. Какими бы ни были шаги, которые нам нужно предпринять, мы хотим этого», — цитирует Диза BoxingScene.