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Уайлдер хочет в течение года объединить в своих руках все чемпионские пояса

23 июня 2017, пятница. 14:45. Бокс/ММА

Цель чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера состоит в том, чтобы в течение года объединить в своих руках все чемпионские пояса. Об этом сообщил один из менеджеров американца Джей Диз.

«Мы не знаем, кто будет следующим соперником. Всё, чего мы хотим, — это крупнейшие бои. Я был бы рад всем предложениям, которые позволяют нам объединить титулы. Если это не будет представляться возможным, я бы хотел добиться крупнейших боёв из возможных. Я бы хотел, чтобы через 12 месяцев Уайлдер был единственным чемпионом. Какими бы ни были шаги, которые нам нужно предпринять, мы хотим этого», — цитирует Диза BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Деонтей Уайлдер WBC
Новости. Бокс/ММА
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