Хопкинс: Уорд просчитал Ковалёва

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс поделился мнением относительно поединка в полутяжёлом весе между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом, заявив, что остановка боя была абсолютно логичной.

«Я думаю, что остановка боя была абсолютно в рамках правил. Да, там был один удар на грани, но к остановке поединка привёл не он, а тот тяжёлый правый удар и жёсткая работа Уорда в ближнем бою.

Послушайте, я уважаю Ковалёва, но Уорд просчитал его в первом бою и понимал, что Сергей подсядет в поздних раундах. Потому он использовал работу в ближнем бою, удары по корпусу. В результате Ковалёв устал даже раньше, чем ожидалось", — приводит слова Хопкинса BoxingScene.