Хирн: Кличко согласится на реванш с Джошуа, если получит больше денег

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира WBA/IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, уверен, что Владимир Кличко согласится на реванш с англичанином, если ему повысят гонорар в сравнении с первым боем.

«Полагаю, осталось около двух недель до принятия командой решения Кличко. Интерес к матчу-реваншу действительно огромный: у нас были предложения из Нигерии, Китая, Лас-Вегаса. Некоторые из претендентов уже проводили боксёрские поединки такого масштаба, некоторые – нет. Но выбор места проведения реванша должен быть интересным для обоих боксёров.

Бой на «Уэмбли» был рекордным, одним из тех, которые попадают в историю. Это значит, что если я скажу Кличко, что мы можем провести повторный поединок в Стратфорде за пару миллионов фунтов, он точно откажется и уйдёт на пенсию. Но если мы предложим ему, например, поединок в Лас-Вегасе на MGM Grand, который принесёт больше денег, чем первый бой, уверен, Владимир согласится.

У Энтони другая ситуация. Свою карьеру в профессионалах он рассматривает как путешествие длинной в восемь-десять лет, проводя по два боя в год. Он любит драться в Британии, готов драться с кем угодно, но не спешит. Бой на «Уэмбли» был для Энтони началом, тогда как Кличко уже подходит к завершению карьеры. Однако, моё внутреннее чувство подсказывает, что этот бой произойдёт», — цитирует Хирна GQ.