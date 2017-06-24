Читатели «Чемпионата» считают, что Емельяненко досрочно победит Митриона

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором читателям предлагалось поделиться мнением относительно того, кто победит в грядущем противостоянии между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 180.

Большинство читателей полагают, что россиянин одержит досрочную победу — за такой вариант проголосовало 57% респондентов. 21% опрашиваемых уверен в досрочной победе Митриона.

Ещё 15% полагают, что для успеха Емельяненко придётся пройти всю дистанцию боя. 4% ставят на победу американца по очкам. Оставшиеся 3% опрашиваемых предположили, что бой не состоится вовсе.