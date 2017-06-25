Российский боец ММА тяжеловес Фёдор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону в первом раунде. Встреча бойцов состоялась в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180. В размене (был обоюдный нокдаун) Митрион потряс Емельяненко и после провёл добивание. Рефери боя Дэн Мираглиота вмешался в ход встречи присудив победу американцу техническим нокаутом (добивание).



Результаты турнира



Бой в полутяжёлом весе.

Чейл Соннен — Вандерлей Силва — победа Соннена единогласным решением судей.

Бой в полусреднем весе.

Нейман Грейси — Дейв Марфон — победа Грейси удушением из-за спины во втором раунде.

Титульный бой в лёгком весе:

Майкл Чендлер — Брент Примус — победа Примуса по причине травмы соперника (травма ноги) в первом раунде.



Бой в лёгком весе:

Аарон Пико — Зак Фриман — победа Фримана удушающим приёмом (гильотина) в первом раунде.



Бой в полутяжёлом весе:

Райан Бейдер — Фил Дэвис — победа Бейдера раздельным решением судей.



Бой в полулёгком весе:

Джеймс Галлахер — Чинзо Мачида — победа Галлахера удушающим приёмом из-за спины в первом раунде.



Бой в наилегчайшем весе:

Хитер Харди — Алис Яугер — победа Харди техническим нокаутом (добивание) в третьем раунде.



Бой в полусреднем весе:

Райан Кутюр — Хаим Гозали — победа Кутюр единогласным решением судей.



Бой в лёгком весе:

Жером Микл — Энтони Гьяччина — победа Гьяччины удушающим приёмом из-за спины в третьем раунде.



Бой в полусреднем весе:

Джон Сальгадо — Хью МакКенна — победа Маккенны болевым приёмом (кимура) в первом раунде.



Бой в наилегчайшем весе:

Мэтт Риццо — Сержио да Силва — победа удушающим приёмом (ручной треугольник) в третьем раунде.



Бой в лёгком весе:

Брэдли Десайр — Нейт Гребб — победа Десайра нокаутом в первом раунде.