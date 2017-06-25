Мичков: добивание было жёсткое, Емельяненко нужно пройти обследование и лечиться

Александр Мичков, тренер российского бойца MMA Фёдора Емельяненко заявил, что после поражения от Мэтта Митриона россиянину требуется пауза на восстановление, а возможно, и курс лечения.

«Всё случилось очень быстро и неожиданно. Комментировать нечего. Одно мгновение, и всё завершилось. Удар Митриона оказался точнее и тяжелее. Форму Фёдора мы толком оценить не успели. Конечно, он тяжело отходил от ударов, добивание было жёсткое. Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться.

Что касается дальнейших планов, то мы ничего не обсуждали и не говорили, я не знаю, что у него на уме. Но я надеюсь, что этот нокаут не скажется на его здоровье", — приводит слова Мичков «Спорт-Экспресс».