Мутко: Емельяненко был и остаётся выдающимся спортсменом

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями от поражения Фёдора Емельяненко в бою с Мэттом Митрионом, выразив россиянину слова поддержки.

«К Феде можно относиться, как к выдающемуся спортсмену. Он в таком возрасте вышел на ринг, пытался конкурировать, это уже дорогого стоит. Но сейчас ему крайне сложно конкурировать с другими бойцами. Это реалии, мы же хотим, чтобы и братья Березуцкие продолжали играть за сборную России по футболу, и Сергей Игнашевич, но в определённый момент становится невозможно играть на два фронта.

Пускай Фёдор не расстраивается. Он был и остаётся «Последним императором», выдающимся спортсменом. Мы всегда с ним и будем его поддерживать всегда", — приводит слова Мутко ТАСС.