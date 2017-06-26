Поветкин подал жалобу на допинг-лабораторию в Лос-Анджелесе

Российский супертяжеловес Александр Поветкин подал в антидопинговое агентство ВАДА жалобу на лабораторию в Лос-Анджелесе.

«У нас идёт разбирательство с этой лабораторией, мы обратились с жалобой на них в ВAДA. Лаборатория работает очень плохо, её деятельность была приостановлена на три месяца после ряда обращений, в том числе нашего», — приводит слова промоутера Поветкина Андрея Рябинского ТАСС.

В 2016 году у Поветкина сорвались бои за титул чемпиона мира WBC с Деонтеем Уайлдером и за временный титул WBC с Бермейном Стиверном из-за положительных анализов на мельдоний и остарин. Лаборатория в Лос-Анджелесе была временно закрыта 14 июня.