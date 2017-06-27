Рябинский: в WBA и WBO Поветкин восстановлен, на очереди IBF и WBC

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что команда Александра Поветкина постепенно восстанавливает позиции российского боксёра в мировых организациях после допингового скандала.



«Поветкин будет боксировать (в ближайшие годы) стопроцентно. Всемирный боксёрский совет (WBC) начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, что они примут какие-то меры, но сроков никаких нет. В WBA и WBO Поветкин восстановлен, стоят пояса на кону (в бою против Андрея Руденко). В Международной боксёрской федерации (IBF) Поветкин будет восстановлен, он и в WBC тоже будет восстановлен, мы потихонечку побеждаем в этом бою», — цитирует Рябинского ТАСС.



1 июля в Москве у Поветкина запланирован бой с украинцем Андреем Руденко.