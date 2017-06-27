Рябинский: мне предлагали отказаться от защиты Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что ему предлагали отказаться от защиты Александра Поветкина в допинговом скандале, однако он намерен продолжать доказывать в суде невиновность российского боксёра.



«На суд требуется время, мы ждём. Для меня это не бизнес. Я к этому спокойно отношусь, моя задача — защищать Сашу, чем я и занимаюсь. Экономически это нецелесообразно, и любой промоутер, который зарабатывает на этом, бросил бы Сашу. Я этого не делаю, у нас дружеские отношения, это не вопрос денег, поэтому та сторона просчиталась, думая, что я брошу Сашу. Причём поступали предложения бросить Поветкина, а они будут другим помогать. На что были грубо посланы российским отборным матом. Кто предлагал, я не могу сказать.



Чем больше я погружаюсь в дело, тем больше уверен, что Саша не виновен. На Сашу работает такая команда адвокатов и международных экспертов, которых нет ни у одного спортсмена в мире», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».