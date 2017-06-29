Хирн: Брук, вероятно, вернётся на ринг в декабре 2017 года

Промоутер Келла Брука Эдди Хирн рассказал о планах относительно будущего британского боксёра, который восстанавливается после операции на сломанной в бою с Эрролом Спенсом глазнице.



«Брук перенёс операцию, и процесс реабилитации проходит хорошо. Всё было проще, чем с предыдущим переломом кости другой глазницы. У него были две плохие травмы — переломы глазниц в двух боях подряд, это очень большое невезение.



У Брука, безусловно, ещё есть будущее в этом спорте. Он очень жаждет побед после поражения от Спенса. Я думаю, что мы, вероятно, увидим его возвращение в декабре в Шеффилде. После этого мы будем нацелены на мега-поединок в 2018 году, будь то бой с Мигелем Котто или кем-то ещё», — цитирует Хирна BoxingScene.