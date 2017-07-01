Пакьяо: Роуч доволен — мой удар вернулся

Чемпион мира по версии WBO Мэнни Пакьяо заявил, что тренер Фредди Роуч доволен тем, как филиппинец бьёт.

«Фредди очень доволен, потому что мой удар вернулся и сила на месте. Я хорошо себя чувствую, и у меня нет проблем с весом.

Опыт — моё преимущество. Но я должен убедиться, что использую его должным образом и извлеку из этого максимум», — приводит слова филиппинского боксёра Boxing Scene.

Прежде известный своими нокаутами Пакьяо не побеждал досрочно с ноября 2009 года. За это время он потерпел три поражения в 12 боях.