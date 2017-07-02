Пакьяо проиграл Хорну в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну в титульном бою.



Поединок прошёл в Брисбене и завершился победой Хорна по единогласному решению судей — 117-111, 115-113, 115-113. На протяжении большей части поединка Хорн выглядел несколько лучше соперника, давя его массой и часто входя в клинчи. Пакьяо удался ударный девятый раунд, после которого судья даже предупредил Хорна, что может остановить бой, если тот ничего не покажет в следующем раунде, но на большее филиппинца не хватило.



Для 38-летнего Пакьяо это седьмое поражение в карьере при 59 победах (38 — нокаутом) и 2 ничьих. У 29-летнего Хорна теперь 17 побед (11 — нокаутом) и одна ничья.