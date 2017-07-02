Дрозд: хочу, чтобы Поветкин получил возможность драться за титул чемпиона мира

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд надеется, что победа над Андреем Руденко позволит Александру Поветкину претендовать на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Александр не перегорел, просто у Руденко был очень хороший угол, который говорил правильные вещи, что помогало подстроиться. Руденко — молодец, перетерпел, смог перевести бой в более-менее спокойное русло. Да, это не лучший бой Александра, но я очень надеюсь, что с этим поединком Александр забудет все свои неприятности, нагнетания, давление со стороны антидопинговых комиссий. Я хочу, чтобы с этим поединком всё закончилось и, победив сейчас, Александр получил возможность в ближайшем будущем боксировать за титул чемпиона мира», — цитирует Дрозда «Р-Спорт».