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Атлас: счёт 117-111 в бою Пакьяо — Хорн — это просто свидетельство коррупции

3 июля 2017, понедельник. 11:44. Бокс/ММА

Известный американский тренер Теди Атлас, который работает аналитиком на ESPN, был в ярости от судейского решения в бою филиппинца Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном, состоявшегося 2 июля в Брисбене и завершившегося победой австралийского боксёра по очкам со счётом 117-111 и 115-113 дважды. В частности его возмутил счёт 117-111, абсолютно не отображавший реального положения дел.

«Это (счёт 117-111. — Прим. ред.) одно из двух — либо некомпетентность, либо коррупция. Но извините, если вы знаете спорт и следите за спортом, то не можете быть некомпетентным.

Вы видите, кто попадает чисто, кто просто выбрасывает удары, кто не попадает чисто, кто был почти нокаутирован. Так что вы не можете быть столь некомпетентным. Так что это может быть? Коррупция. Ничего более», — цитирует Атласа BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
3 июля 2017, понедельник
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