Диррелл не будет участвовать во Всемирной суперсерии бокса

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Энтони Диррелл (30-1-1, 24 КО) отказался от участия во Всемирной суперсерии бокса. Об этом заявил британский промоутер Эдди Хирн.

Последний является соорганизатором вечера бокса, на котором Энтони Диррелл оспорит чемпионский титул по версии WBC с клиентом Хирна — Каллумом Смитом (22-0, 17 КО).

«Диррелл не будет выступать во Всемирной суперсерии. Первоначально мы с Каллумом рассчитывали в ней участвовать и думали, что поединок с Дирреллом станет первым шагом в турнире. Но Энтони отказался, так что теперь и Смит вне Всемирной суперсерии», — приводит слова британца BoxingScene.

Встреча Энтони Диррелла и Каллума Смита пройдёт 9 сентября в Лос-Анджелесе.

Таким образом, участниками Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе остаются Джордж Грувз, Эрик Скоглунд, Джемми Кокс и Юрген Бремер.