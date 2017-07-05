Мутко: у ФБР есть шансы получить право на организацию ЧМ-2019 в Сочи

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что у Федерации бокса России есть шансы выиграть право на организацию в 2019 году в Сочи чемпионата мира по боксу среди мужчин. Недавно стало известно, что ФБР подала соответствующую заявку в АИБА.



«Сейчас сложно что-то прогнозировать, конкуренция достаточно высокая. Будем работать, чтобы сегодня любители бокса могли порадоваться участию здесь в соревнованиях выдающихся боксёров. Тем более что в последние годы нас радуют наши боксёры, у нас есть олимпийские чемпионы — тот же Женя Тищенко — и чемпионы мира. Надеюсь, что мы сможем успешно провести эту заявку», — рассказал Мутко в эфире канала «Россия 24».

ФБР подала заявку в АИБА на проведение ЧМ-2019 в Сочи