Боец MMA Рэджман был застрелен у себя дома

Боец смешанного стиля Аарон Рэджман был застрелен у себя дома в США 3 июля. Нападавшие ворвались в его дом во Флориде после десяти часов вечера и после ссоры произвели как минимум один смертельный выстрел в бойца.

На данный момент полиция ищет подозреваемых и мотивы нападения, сообщает Sun Sentinel.

25-летний Рэджман занимался в академии Coconut Creek и тренировался с чемпионами UFC Тайроном Вудли, Амандой Нуньес и Йоанной Еджейчик. На профессиональном ринге он успел провести четыре боя, два из которых выиграл.