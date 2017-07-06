С. Баррера: Ковалёв не должен был просто нагибаться и ждать реакции рефери

Боксёр полутяжёлого веса Салливан Баррера считает, что Сергей Ковалёв неправильно реагировал на удары ниже пояса, полученные от Андре Уорда.

«Андре Уорд использует всё, что даёт ему преимущество. В то же время Ковалёв как чемпион не должен просто сгибаться и оставлять всё в руках рефери. Удары ниже пояса были и до этого. В какой-то момент кто-то из угла Ковалёва или он сам должны были дать рефери знать о происходящем. Для чемпиона просто согнуться и думать, что рефери что-то сделает, — не лучшая идея», — приводит слова Барреры Boxing Scene.