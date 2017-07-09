Уиттакер, Оверем и Ромеро одержали победы на UFC 213

В Неваде завершился 213-й турнир UFC, главным событием которого стал бой за временный титул в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером. Первая половина боя осталась за кубинцем, но австралиец наращивал темп и выиграл заключительные три раунда, а вместе с ними и пояс. Теперь он должен встретиться в бою за полноценный титул с действующим чемпионом Майклом Биспингом. Голландец Алистайр Оверем спорным решением судей одолел бразильца Фабрисью Вердума, а россиянин Алексей Олейник заставил сдаться удушающим приёмом американца Трэвиса Брауна.



UFC 213. Результаты основных боёв



До 84 кг. Йоэль Ромеро (Куба) (13-2) — Роберт Уиттакер (Австралия) (19-4) — победа Уиттакера единогласным решением судей.



Свыше 93 кг. Фабрисью Вердум (Бразилия) (21-7-1) — Алистайр Оверем (Голландия) (43-15) — победа Оверема решением большинства судей.



Свыше 93 кг. Даниэль Омельянчук (Польша) (19-8) — Кёртис Блейдс (США) (9-1) — победа Брейдса единогласным решением судей.



До 70 кг. Энтони Петтис (США) (20-6) — Джим Миллер (США) (28-10) — победа Петтиса единогласным решением судей.



До 61 кг. Роб Фонт (США) (14-2) — Дуглас Силва де Андраде (Бразилия) (24-2) — победа Фонта удушением гильотиной во втором раунде.



Свыше 93 кг. Трэвис Браун (США) (18-7-1) — Алексей Олейник (Россия) (52-10-1) — победа Олейника удушением из-за спины во втором раунде.