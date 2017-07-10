Адонис Стивенсон сразится с Элейдером Альваресом ранней осенью

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) сразится с официальным претендентом на титул из Колумбии Элейдером Альваресом (23-0, 11КО) ранней осенью. Об этом сообщил промоутер Стивенсона Мишель Ивон.



«В WBC нам дали понять, что поединок Стивенсон — Альварес должен стать следующим. Исключение возможно только в случае боя за объединение титулов. Андре Уорд (обладатель поясов IBF, WBA и WBO. — Прим. «Чемпионата») не упоминал имени Адониса после последнего боя. По всей видимости, торопиться он не намерен. Он никогда не спешит с принятием решений», — цитирует Мишеля BoxingScene.