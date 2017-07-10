Лебедев: было бы интересно провести бой с победителем Всемирной серии бокса

Чемпион мира WBA Super в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил заинтересованность в поединке с победителем Всемирной серии бокса в его весовой категории.

«Я с интересом буду следить за суперсерией бокса, мне было бы интересно провести бой с победителем. Что будет, если выиграет россиянин? Да, это будет проблемой, но мы её решим», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Лебедев отказался от участия в турнире, где выступит регулярный чемпион WBA Юниер Дортикос, а также обладатели титулов WBO (Александр Усик), IBF (Мурат Гассиев) и WBC (Майрис Бриедис).