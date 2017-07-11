Хаттон: надеюсь, что Макгрегор победит Мейвезера, хотя и не понимаю, как

Экс-чемпион мира британец Рикки Хаттон надеется, что ирландскому бойцу Конору Макгрегору удастся победить Флойда Мейвезера-младшего в боксёрском поединке, хотя его шансы на это он и не оценивает слишком высоко. Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Все говорят о том, что Мейвезеру уже 40 лет. Но он молод в свои 40 лет, потому что является мастером защиты. Флойд дисциплинирован, он следит за своим телом. Он лучший в защите.



Можно вспомнить о моих сложностях в бою с Флойдом и о том, что Сауль Альварес не выиграл и раунда, когда вышел в перчатках против него. Оскар де ла Хойя, один из самых техничных боксёров, которых я видел в своей жизни, ничего не мог поделать с его защитой. Я не понимаю, как это может сделать Конор Макгрегор. Я надеюсь, что он победит, и надеюсь, что он нокаутирует его, я большой фанат Конора.



Я не виню его за этот бой. Если бы мне предложили бой за такие деньги, я бы, наверное, согласился. Но, в конце концов, кто-то должен сказать, как может кто-то, не имеющий в своём активе ни одного боя на профи-ринге, драться с лучшим боксёром всех времён?» — цитирует Хаттона BoxingScene.