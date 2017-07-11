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Поветкин планирует провести ещё один бой до конца года

11 июля 2017, вторник. 11:57. Бокс/ММА

Российский супертяжеловес Александр Поветкин рассказал, что обсуждает с главой промоутерской компании «Мир бокса» Андреем Рябинским возможность проведения в этом году ещё одного поединка. 1 июля в Москве Поветкин провёл бой против украинца Андрея Руденко, которого победил по очкам.

«Я хочу и готов вернуться в этом году. Мы уже обсуждаем этот вопрос (с Андреем Рябинским. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Поветкина ТАСС.

Рябинский в свою очередь отметил: «Возвращение (Поветкина на ринг) в этом году реально. Но мы пока не будем торопиться с разговорами на эту тему».

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин Андрей Рябинский
Новости. Бокс/ММА
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