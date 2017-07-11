Роуч не хочет боя между Пакьяо и Кроуфордом

Фредди Роуч, тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, заявил, что не хотел бы встречи своего подопечного с чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Теренсом Кроуфордом.

«Теренс Кроуфорд — очень атлетичен и подвижен. Он напоминает молодого Мэнни Пакьяо. Я не думаю, что мы на данный момент заинтересованы в проведении такого поединка», — приводит слова Роуча BoxingScene.

Отметим, что свой следующий поединок Кроуфорд проведёт 19 августа с чемпионом по версиям WBA, IBF и IBO Джулиусом Индонго.