Арум: Ригондо не связывался со мной по поводу боя с Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что представители чемпиона мира WBA во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо (17-0, 11 KO) не предлагали ему провести поединок с чемпионом WBO второй полулёгкой категории Василием Ломаченко (8-1, 6 KO).

«Конечно, они со мной не связывались. Они знают мой номер. Пусть позвонят и спросят: „Тебе интересен этот бой?“. Конечно, он был бы нам интересен. Но не надо писать в „Твиттер“, а потом звонить и просить $ 5 млн», — приводит слова Арума Boxing Scene.