Кроуфорд: Индонго опасен как никогда

Чемпион мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд отдал должное своему следующему противнику — чемпиону мира по версиям WBA Super, IBF и IBO Джулиусу Индонго.

«Индонго — чемпион, который преисполнен уверенности. Сейчас он опасен как никогда, потому что в нём собрана вся уверенность этого мира. Он приехал в Россию и забрал титул у Эдуарда Трояновского, затем он приехал в Шотландию и отобрал титул у Рики Бёрнса. Теперь он едет в США, чтобы бросить вызов мне. Что же, многие люди хотят увидеть этот бой, и я дам им захватывающее зрелище», — приводит слова Кроуфорда Sky Sports.

Объединительный поединок между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго состоится 19 августа.