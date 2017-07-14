Мейвезер забросал Макгрегора долларами на пресс-конференции

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший устроил денежный дождь для ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции, посвящённой их предстоящему бою.

Пресс-конференция прошла в Нью-Йорке. Мейвезер в один из моментов стал доставать из рюкзака доллары и бросать их в сторону Макгрегора, который при этом сохранял невозмутимый вид.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Также во время пресс-конференции на сцене произошла небольшая стычка между командами бойцов.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса.