Бой Кормье — Джонс станет главным событием турнира UFC 214

UFC объявило полный состав пар на турнир UFC 214, который пройдёт 29 июля в Анахайме. Главным его событием станет титульный бой в полутяжёлом весе между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом, сообщает MMAJunkie.

Отметим, что это будет уже второе противостояние бойцов, в 2015 году Джонс оказался сильнее Кормье.

Кроме этого, в рамках турнира состоятся ещё два титульных поединка. Чемпион мира в полусреднем весе Тайрон Вудли будет защищать свой титул в бою с Демианом Майей, а Тоня Эвингер и Кристин Жустино поспорят за вакантный титул чемпионки в полулёгком весе.