Кремлев: неправильно, что какой-то американец Мейвезер поставил рекорд в России

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев рассказал об открытой тренировке по боксу, которая пройдёт 22 июля на Красной площади в Москве. На ней планируют собрать 3 тыс. человек и поставить рекорд Гиннесса. Так Кремлев планирует побить рекорд, который в 2015 году установил в России Флойд Мейвезер-младший — он провёл тренировку для 791 человека.

«Я подумал, это неправильно: какой-то американец ставит у нас в России рекорд,. Патриотично будет, если это сделает российский олимпийский бокс. Наша задача — популяризировать его, он должен стоять на первом месте. И ещё я решил, что нужно собрать в десять раз больше, чем Мейвезер», — цитирует Кремлева Sport Connect.

В мероприятии примут участие такие боксёры, как Егор Мехонцев, Фёдор Чудинов и Миша Алоян.