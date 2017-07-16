Селби защитил титул чемпиона мира в полулёгком весе

В Лондоне проходит большой вечер бокса, главным событием которого является поединок за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе между Крисом Юбенком и Артуром Абрахамом. В андеркарде этой встречи защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) проводил Ли Селби (25-1, 9 КО).

По результатам двенадцатираундового противостояния британец одержал победу единогласным решением над аргентинцем Джонатоном Виктором Барросом (41-5-1, 22 КО).

Отметим, что другими чемпионами в этом весе являются Лео Санта Крус (WBA Super), Абнер Марес (WBA Regular), Гэри Расселл-младший (WBC) и Оскар Вальдес (WBO).