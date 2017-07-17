Ледерман: Головкин — фаворит в бою с Альваресом, но он постарел

Известный комментатор бокса Гарольд Ледерман считает, что возраст может стать проблемой для Геннадия Головкина в бою с Саулем Альваресом.

«Это будет отличный бой. Не знаю, кто победит, но фаворит — Головкин. Он крупнее, и у него больше опыта. При его силе он обязан быть фаворитом.

В бою с Дэнни Джейкобсом он выглядел немного постаревшим. Возраст начинает его настигать, и это было видно. У него были проблемы с Джейкобсом. В боях с Лемье и Росадо он был уничтожителем. Но с Джейкобсом у него внезапно возникли проблемы. Думаю, это возраст", — цитирует Ледермана Boxing News 24.