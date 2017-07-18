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Беллью: я всё ещё сожалею об объятьях с Хэем

18 июля 2017, вторник. 13:48. Бокс/ММА

Британский боксёр Тони Беллью сожалеет, что обнимался с Дэвидом Хэем на ринге после окончания их поединка, состоявшегося в марте этого года. В этом бою Беллью одержал досрочную победу после того, как Хэй не смог продолжать бой из-за повреждения ахиллова сухожилия.

«Меня всё ещё воротит от его комментариев. И я сожалею, что обнялся с ним на ринге после боя. Но следует помнить, что я обнял человека, который помог мне обеспечить будущее моих детей. И это первое, о чём я подумал, когда побил его. Я не думал о том, что он говорил или что делал прежде. Если бы я подумал об этом, то, наверное, снова ударил бы его. Я всё ещё считаю, что он засранец. Я не считаю его хорошим парнем, но мы вдвоём выяснили всё между собой правильным образом», — цитирует Беллью BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
18 июля 2017, вторник
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