Бой Аманды Нуньес с Валентиной Шевченко состоится 9 сентября в Эдмонтоне

Поединок между чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес и претенденткой на титул Валентиной Шевченко теперь планируется провести 9 сентября в Эдмонтоне (Канада) в рамках турнира UFC 215, утверждает бразильское интернет-издание Globo. Ранее о такой возможности заявлял президент UFC Дэна Уайт.



Встреча этих спортсменок должна была состояться на турнире UFC 213 (прошёл в начале этого месяца в Лас-Вегасе на арене T-Mobile), однако Нуньес снялась с боя из-за обострения хронического синусита. По словам чемпионки, уже на церемонии взвешивания ей было тяжело дышать.