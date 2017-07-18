Руслан Шамилов сразится с Мозесом Мурриетой на турнире M-1 Challenge 82

Чемпион России по MMA среди студентов Руслан Шамилов (2-0) проведёт поединок на турнире M-1 Challenge 82, запланированном на 5 августа в Хельсинки (Финляндия). Соперником Шамилова будет американец Мозес Мурриета (5-0), который является спарринг-партнёром действующего чемпиона UFC в среднем весе Майла Биспинга.



«Два техничных, очень талантливых проспекта, которые ещё не познали горечи поражений на профессиональной арене. Оба являются базовыми ударниками, что предполагает яркий бой в стойке. В этом бою ожидается немало любопытного, а зрители и специалисты вправе рассчитывать на настоящую зрелищную битву», — отмечается в пресс-релизе организаторов.