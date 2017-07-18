Индонго: готов победить Кроуфорда в 12 раундах, нокаут будет бонусом

19 августа в Линкольне (штат Небраска) пройдёт большой вечер бокса, главным событием которого станет объединительный бой в первом полусреднем весе между чемпионом по версиям WBA Super/IBF/IBO Джулиусом Индонго и обладателем поясов WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. За месяц до боя намибиец источает уверенность, заявляя, что готов победить как по очкам, так и нокаутом.

«С тех пор как я начал заниматься боксом, я всегда верил в команду и в мой менеджмент. Моя работа заключалась в том, чтобы идти в зал и быть готовым к следующему бою. Когда меня застала новость о поединке с Кроуфордом, я снова был в зале. Это огромный вызов для меня, но я верю в своё мастерство и верю, что сделаю то, что мне удалось в России и в Шотландии. Сложно сказать, как всё пройдёт, но я верю в свою команду. У нас есть план на каждый поединок. Мы очень мотивированны и дисциплинированны, и мы тяжело работаем. Мы готовимся одержать победу в 12 раундах и верим, что каждый мой удар будет эффективным. Если он не сможет принимать мои удары, что же, нокаут будет бонусом», — приводит слова Индонго BoxingScene.