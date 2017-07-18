Штырков отказался от контракта с UFC: желание есть, но пока не готов

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков получил предложение подписать контракт с UFC, об этом сообщил его промоутер Алексей Титов. По словам функционера, с командой Штыркова связывался боец UFC Алексей Олейник.

Сам Иван отказался от идеи выступать под эгидой UFC, заявив, что он пока к этому не готов.

«Желание, конечно, есть. Но там необходимо побеждать, а к этому нужно быть готовым. Факт, что я дерусь на домашней арене, не уменьшает моих заслуг, и я расту с каждым боем. Если бы мне давали непонятных бойцов только ради рейтинга, но ведь мне на самом деле привозят достойных соперников, которые ещё не списаны в запас.

Желание выступать в UFC есть, но я всем говорю, что пока не готов. Там огромная конкуренция, есть бойцы и хуже, чем те, с которыми я дрался. Но туда нужно приходить с заявкой в топ", — приводит слова Штыркова ТАСС.