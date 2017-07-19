Уайлдер в ноябре может провести бой с Ортисом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) может провести следующий поединок с официальным претендентом на титул WBA Super, небитым кубинцем Луисом Ортисом (27-0, 23 КО), сообщает BoxingScene.

Бой может состояться 4 ноября или 14 октября в Бруклине. Арена Barclays Center зарезервирована промоутером Уайлдера Лу Дибеллой на эти две даты. Наиболее вероятной датой называется именно 4 ноября.

Уайлдер предыдущий поединок провёл в феврале этого года, когда нокаутировал Джеральда Вашингтона. Луис Ортис последний раз выходил в ринг в декабре 2016-го — тогда кубинец легко победил малоизвестного Дэвида Аллена.