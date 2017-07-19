Ломаченко: посмотрим, что Макгрегор скажет о боксе после боя с Мейвезером

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал недавнее высказывание бойца UFC Конора Макгрегора, назвавшего бокс лёгким видом спорта. На данный момент Макгрегор готовится к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить по правилам бокса.



«Макгрегор говорит, что бокс — легкий вид спорта? Ну, посмотрим после боя (с Мейвезером. — Прим. «Чемпионата»). Это просто слова. И, знаете, если для него бокс — лёгкий вид спорта, значит, он просто тренируется очень легко», — сказал Ломаченко в интервью ES News.