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Ломаченко: посмотрим, что Макгрегор скажет о боксе после боя с Мейвезером

19 июля 2017, среда. 12:30. Бокс/ММА

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал недавнее высказывание бойца UFC Конора Макгрегора, назвавшего бокс лёгким видом спорта. На данный момент Макгрегор готовится к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить по правилам бокса.

«Макгрегор говорит, что бокс — легкий вид спорта? Ну, посмотрим после боя (с Мейвезером. — Прим. «Чемпионата»). Это просто слова. И, знаете, если для него бокс — лёгкий вид спорта, значит, он просто тренируется очень легко», — сказал Ломаченко в интервью ES News.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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