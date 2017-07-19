IBF назначила проведение элиминатора Фармер — Дэвис

Международная боксёрская федерация (IBF) вынесла постановление о проведении поединка между Тевином Фармером (25-4, 5 KO) и Франциско Фонсекой (19-0-1, 13 KO) за право занять первую строчку рейтинга в первом лёгком весе, сообщает интернет-издание Fightnews. Победитель этого поединка станет официальным претендентом на титул, которым владеет американец Джервонта Девис. Переговоры по бою Фармер — Дэвис должны быть завершены до 26 июля.



На данный момент Фармер занимает седьмую строчку рейтинга IBF в категории первого лёгкого веса, Фонсека располагается на пятой.