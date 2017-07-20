Пономарёв сразится осенью с Окампо в элиминаторе IBF

Российский боксёр Константин Пономарёв ожидает точную дату для проведения боя с Карлосом Окампо, чтобы начать подготовку к поединку. Об этом рассказал представитель российского спортсмена Алексей Васильев. Осенью текущего года Пономарёв и Окампо должны сразиться за звание официального претендента на титул чемпиона мира IBF в полусреднем весе.



“Top Rank (промоутерская компания) выиграла торги. Бой планируется провести осенью. Сейчас Константин ждёт точной даты боя, чтобы вылететь на подготовку в лагерь Абеля Санчеса”, — цитирует Васильева ТАСС.