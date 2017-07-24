Влодарчик — о поединке с Гассиевым: мне нечего терять

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Кшиштоф Влодарчик дал свой комментарий к предстоящему поединку с россиянином Муратом Гассиевым, владеющим поясом IBF. Встреча этих боксёров состоится в рамках первого раунда турнира Всемирной боксёрской Суперсерии. Этот бой запланирован на октябрь в США, точная дата его проведения пока не определена.



«Мне было 25 лет, когда я стал чемпионом мира. Недавно я посмотрел на свой первый пояс, лежащий где-то в подсобке. И мне понравилось чувство, которое я испытал. На меня нахлынули приятные воспоминания.



Мне нечего терять. Я сделаю всё, что смогу, чтобы не разочаровать себя. В конце концов, что бы ни случилось, на всё воля бога», — заявил Влодарчик слова которого приводит Fightnews.